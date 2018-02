"Just avasin Õhtulehe veebi ja esimese asjana nägin, et meie armastatud Heli Lääts on lahkunud," räägib Reet, kelle hääles on kuulda suurt ehmatust ja kurbust.

"Palusin teda umbes kuu tagasi ka oma "Prillitoosi" saatesse, aga Heli ütles viisakalt ära. Ütles, et on hetkel pisut väsinud, kuid et vaatame ehk edaspidi. Ja nüüd teda enam polegi."

"Seoses Heliga meenub esimesena lapsepõlv ja see kui raadiost tuli tihti tema suur hitt "Ei me ette tea". Olin siis väike plika ja see lugu meeldis mulle väga. Meenub ka see, kuidas laulus kõlas hoopis teist sorti "l", mida Heli hääldas väga saarlaslikult, justkui metalselt."

"Aga loomulikult olen Heliga korduvalt kohtunud. Ta oli üks vahva sirge seljaga saare naine. Ja tema humoorimeel oli ka saarlasele omane, lihtne ja soe. Erakordselt sõbralik ja hea inimene."

"Tihti olen mõelnud, miks ta laulmise lõpetas. Kihnu Virve laulab ju tänaseni. Küsisin seda Helilt ka. Ta ütles, ei taha enam laulda. Aeg on läbi. Sellest oli mul väga kahju."