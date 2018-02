Eesti Muusikaauhindadel aasta meesartistiks pärjatud ning aasta alternatiiv-indiealbumi auhinna endaga viinud Erki Pärnoja annab märtsis bändiga kolm kontserti.



Märtsis läheb Erki Pärnoja: Efterglow miniturneele Eestis, kontserdid toimuvad 22. märtsil Viljandi Lennukitehases, 23. märtsil Tallinnas, Von Krahlis ning 24. märtsil Tartus, Athena keskuses. “Kui seni on Eesti muusikahuvilistel olnud võimalus “Efterglow’d” vaid erinevate festivalide olustikes kuulata, siis nüüd avaneb esmakordne võimalus nautida täispikkuses kontserte,” räägib Erki. “Kontsertide kava koosneb mõlema sooloalbumi materjalist ning hea meel on selle üle, et tuuril saavad kaasa teha ka head sõbrad ja bändiliikmed juba “Himmelbjergeti” ajast – Filip Leyman ja Ulrik Ording.”



Erki Pärnoja debüütalbumi “Himmelbjerget” suureks vennaks nimetatud “Efterglow” on leidnud kõlapinda nii Eestis kui ka välismaal. 2018 Eesti Muusikaauhindadel pälvis Pärnoja kaks auhinda — Aasta Indie/Alternatiivalbum ning esimese instrumentalistina ka Aasta Meesartisti auhinna. USA legendaarne raadio-DJ Kevin Cole on korduvalt Efterglow’d oma saadetes mänginud ja hea sõnaga toetanud ning kodumaise muusikaportaali Rada7.ee lugejad hääletasid “Efterglow” aasta albumiedetabelis väärikale teisele kohale.