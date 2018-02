Riigikogu liige Dmitri Dmitrijev leiab, et Eesti on hästi kaitstud ning vabariigi sünnipäeva tuleks tähistada väärikalt ning liikuda edasi edu võtmes. "Euroopa Liidu ja NATO liikmena on Eesti hästi kaitstud ning küsimused, mille üle 100. aastapäeva eel eelkõige arutada, on minu hinnangul pigem majanduslikud – kuidas saame teha nii, et Eestis heaolu paraneks, pensionid ja palgad kasvaksid ning Eesti inimesed jääksid kodumaale ega läheks elama mujale," ütles Dmitrijev. "Tähistame Eesti Vabariigi 100. juubelit väärikalt, rõõmsameelselt ja peame silmas seda, kuidas järgnev aastasada Eesti Vabariigile võimalikult edukas oleks."

Möödunud neljapäeval ilmus Välisluureameti raport "Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas", mis keskendus peamiselt Venemaa poliitikale, sõjandusele ja mõjutustegevusele.

Keskerakondlesest riigikogulase Vladimir Velmani avaldas Stolitsale antud intervjuus arvamust, et Eestit ohustavad pigem just tema poliitikud kui välised faktorid ning Eestis ei suudeta adekvaatselt tajuda ühiskonnas toimuvat ja just see kujutab ohtu riigi püsimisele.