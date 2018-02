Samamoodi nagu tuleb üksteist hoida, peab lugu pidama ka loodusest. Parim aeg selle toonitamiseks on just meie kodumaa 100. sünnipäeva eel ning see on ka ettevõtte Naat ja Naeris OÜ eesmärk.

Naat ja Naeris OÜ naiskonda iseloomustab loodushoidlik maailmapilt, armastus puhta kohaliku tervisliku toidu vastu ja teadlikkus metsiku looduse andide osas. Kõik algas Margareti, Mari-Liisi ja Ingridi 2014. aasta sügisel, kui sügavkülmikud olid looduse andidest pungil, kuid ometi ihati veel lisaks midagi talveks varuda. Niisiis tuli nende ellu toidukuivati, mis inspireeris katsetama erinevate toorainete ja maitsetega. Lähedastele prooviks tehtud toornäkside katsetused said niivõrd suure heakskiidu osaliseks, et käsitöönäkside valmistamisega alustati laiemalt.

Kõik praegu pakutavad tooted on täis looduse tarkust ja väge tänu hoolega korjatud metsikutele väetaimedele (nõges, naat, pihlakad, kuusevõrsed). Loomulikult on kõik valmistatud Eestimaal, täpsemalt heade mõtete linnas Tartus.

Muide, esimesena Eestis pakutakse ka idandatud toortatrast müslit, millele on lisanud soojendavat ingverit, tervislikke seemneid ja kuivatatud metsamarju.

Maitse ja sisu:

- hõrgult krõbedad ja maitserohked

- 100% looduslikud ja toitainerikkad

- vabad lisaainetest

- kuivatatud madalal temperatuuril

- valge suhkruta

- gluteeni- ja laktoosivabad

Toornäksid sobivad ideaalselt:

- hästi eristuvaks ja Eestit looduskeskse maana tutvustavaks meeneks

- eriliseks ja pilkupüüdvaks kingituseks erilisele inimesele

- kommipaki asemel haaramiseks igaühele – süümepiinadeta

- pidulikule šampuselauale (pulmad, juubelid)

- lastele tervislikuks sissejuhatuseks maiustuste maailma

- rikastavaks lisandiks suupistevaagnale koos kvaliteetjuustudega

- hea veini või õlle kõrvale näksimiseks

- kauniks garneeringuks salatitele ja suppidele

- koolis või töö juures krõbistamiseks – meie mõistus oskab hinnata toitainerikast vahepala!

Täna on valikus ka tooršokolaad, mis sisaldab selliseid olulisi toitaineid nagu raud, tsink, kaalium, kaltsium, magneesium, vask ja B-vitamiin. Tooršokolaadis sisalduv serotoniin hoiab aju aktiivsena ka tükk aega pärast šokolaadi söömist.

Et tooršokolaadi valmistamisel ei kuumutata koostisosi üle 42 kraadi, jäävad alles kasulikud ained ja ehe maitse.

Kliendid on aga näiteks kommenteerinud: „See ju sulab suus – imeline!“ ning „Maitse on nii eriline ja hõrk – tahan veel!“

Vaata täpsemalt SIIT!