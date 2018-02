Reedel, 23. veebruaril esietendub Tallinna Linnateatris August Strindbergi „Preili Julie“, mille lavastab Laura Jaanhold. Lavastuses astuvad üles Ursula Ratasepp, Kaspar Velberg ja Elisabet Reinsalu.

„Mulle tundub, et „Preili Julie“ on selline materjal, kus tõuseb eriti üles see, mis on meil ka praegu ühiskonnas ja millest me ei suuda kuidagi üle astuda: suur moraali küsimus. Mida me teeme, kui juhtub selline asi? Kes on selles süüdi?“ põhjendas lavastaja Laura Jaanhold oma valikut. Tema sõnul uurib lavastus, mis hetkel muutub süütu mäng teineteise alandamiseks ja võimusuhte ekspluateerimiseks.

Jaanholdi arvates kõlksub „Preili Julie“ kokku ka praegu ühiskonnas teravalt üleval oleva ahistamisskandaalide temaatikaga. „„Preili Julie“ ongi seepärast huvitav, et me näeme arengut läbi mingite detailide ja seal on võimalik näha kõikide osapoolte vigu, mitte ainult ühe, kes selle kuhugi viib,“ lisas ta.