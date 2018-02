„Juhtumid, kus alaealine kodust teisi teavitamata lahkub, on viimasel ajal kahjuks sagenenud. Poisi otsimise ja abistamisega on seotud erialaspetsialistid, politsei ja sotsiaaltöötajad,“ kirjeldas Jõhvi piirkonnavanem Siim Linnard.

„Reinul on Tartus tuttavaid, kelle juures ta varemgi on viibinud. Liikuda võib ta Tartu kesklinnas ja viibida sealsetes kaubanduskeskustes. Politsei on suhelnud pere ja tuttavatega, kuid neil puudub teadmine, kus poiss asub. Tema mobiiltelefon on välja lülitatud, mistõttu puudub võimalus temaga kontakti saada ja ka asukohta positsioneerida,“ lisas Jõhvi piirkonnavanem.