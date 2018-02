Taustal väikest rolli mängida saanud kinoklubiline Imre ütles, et ootas filmi suure põnevusega, et näha, kuidas tema enda väikese osa talletumine Eesti filmikunsti ajalikku siin välja kukkus. “Ma ei öelnud seda isegi väga sõpradele, et olen seal sees, aga kui õige koht tuli, siis tundsin ennast seal ühes sekundis ilusti ära. Isegi tuttav jõudis juba küsida, et kas seal olin mina,” naeris Imre. “Pojal oli ka tore äratundmise rõõm ja muidugi sai ju nüüd kohtuda ka näitlejatega ja koos pilti teha.” Imre lisas, et see töö, mis filminduses ühe väikese kaadri jaoks tehakse on ikka hämmastav ja oli põnev kogu seda protsessi näha.

Filmi massistseenidesse kandideeris kokku ligi 1500 inimest ning nendest veidi alla 200 osaleb ka filmis. Võimaluse linateoses kaasa löömiseks said ka Forum Cinemase Kinoklubi liikmed. Kino toetas “Klassikokkutulek 2: pulmad ja matused” valmimist rahalise panusega, võttepaiga pakkumisega ning ka esilinastuse toimumiskohana.