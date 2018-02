Nagu bändi debüütalbum “No Talkin' All Action”, salvestati “Rock City a Go Go” koos Talbotis figureeriva helikunstniku Magnus Andrega. Sessioon ei toimunud mõnes stuudios, vaid bändimehed pakkisid pillid kaasa ja põrutasid teose sisse mängimiseks mereäärsesse suvilasse, mida bändiliikmed nimetavad hellitavalt Matsiranna Sound City’ks.

Üldkuulajad said bändi teisest kauamängivast maigu suhu eelmise aasta lõpus ja uue aasta alguses ilmunud singlitega “On a Mystery Train”, “Feast of the Vampyr”, “Take a Chance With Me”. Neid mängiti hoogsalt kodumaistes ja välismaistes raadiojaamades ning muudes muusikakeskkondades.

Dead Furiesel ilmus täna, 16. veebruaril vinüülplaat “Rock City a Go Go”. Albumit said esmakuulata need, kes jälgisid muusikaportaali Rada7 või tellisid vinüüli eelmüügist.

Plaadil on 12 lugu, millest Ardo toob välja “Take a Chance With Me”: "See on meie viimane singel ning ühtlasi ka üks julgemaid lugusid uuel albumil. Julge just selle poolest, et see on kõige popilikum ja meloodilisem lugu meie senisest repertuaarist.”

“Viimaste aastate jooksul on Rootsi muusika olnud bändidele suureks mõjutajaks ning Dead Furies ei ole erand - nende kõrge energiaga rock’n’roll kõülab skandinaavialikult, kuigi bänd ise on pärit Eestist. Hea stiili retseptiks on palju energiat, head meloodiad, mida illustreerivad hästi lood nagu “On a Mystery Train” ja “Take a Chance With Me”,” kirjutab Dead Furiese värskelt ilmunud vinüüli kohta.