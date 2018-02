"Püha müristus, ma saan küll aru, et see on tähelepanu saamiseks tehtud asi, ent kas tõesti ei tulnud keegi hümniseaduse menetlemisel nii elementaarsete asjade peale, nagu:

1. Alati on peetud hümni laulmisel viisakust esmatähtsaks, ent viisakus hõlmab ka seda, et väga eakad, füüsilise puudega või muude eriliste vajadustega inimesed saavad end teistega VÕRDVÄÄRSETENA tundes laulsa hümni ka istudes (seaduseelnõu järgi tohib seda laulda üksnes püsti).

2. Hümni laulmisele on seatud piirangud - et ainult riiklikel tähtpäevadel ja pidulikel sündmustel, seletuskirja järgi peab veel juures viibima kohaliku omavalitsuse juht või sealt ülespoole kõrge ametiisik. Et kui lapsed suurest rõõmust hümni lõõritavad, siis see on seaduserikkumine? Või kui välismaal elavad eestlased alustavad tavapärast koosolekut hümni laulmisega, siis rikuvad seadust? Tõsiselt?

3. Tsiviilriietuses nõutakse laulmist paljastatud peaga. No jälle on tahetud elementaarset viisakust seadusesse kirjutada, unustades, et elementaarse viisakuse sisse mahub just nimelt ka kõikvõimalike erandite austamine. Ja just seetõttu ei saagi elementaarset viisakust seadustesse kirjutada, et viisakus austab inimest koos tema eripäradega.

4. Eelnõu seletuskiri ütleb, et seadusel puuduvad mistahes sotsiaalsed jne mõjud. Kui pime peab olema, et mitte näha, kui paljud ausalt Eesti Vabariiki armastavad inimesed see lolli olukorda paneb?"