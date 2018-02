Indias arreteeris politsei naise, kes oli end esitlenud mehena ja meelitanud kaks naist varalise rikastumise eesmärgil endaga abielluma.

Krishna Sen vahistati kolmapäeval riigi põhjaosas Uttarakhandis pärast seda, kui ta oli nõudnud oma esimeselt abikaasalt kaasavara, kirjutab BBC. Küsitluse käigus selgus, et tegemist on hoopis naisterahvaga. Politsei usub, et Krishna, kelle sünninimi on tegelikult Sweety Sen, on end maskeerinud alates 2014. aastast, mil ta oma esimese abielu sõlmis.

„Alguses me ei saanud aru, mida Krishna räägib,“ selgitas sealne politseiohvitser Janamejay Khanduri. „Viisime läbi meditsiinilise läbivaatuse ning saime kinnitust, et Krishna on naine.“ Vahistatu lahutas oma esimese abielu kohe pärast selle sõlmimist. Teise naisega abiellus ta 2017. aasta aprillis. Krishna õnnetuseks esitasid politseile kaebuse tema esimese kaasa vanemad, kes kurtsid, et mees nõuab nende tütrelt raha. Lisaks olnud ta neilt laenanud suurema summa, kuid polnud seda tagasi maksnud.

Raha, riiete ja ehete andmine peigmehe perele on Lõuna-Aasias iidne traditsioon, kuid 1961. aastal muudeti see seadusevastaseks. Vaatamata sellele praktiseeritakse vanu kombeid mõnes kohas tänini.

Politsei väitel öelnud kinnipeetu neile, et on alati soovinud olla poiss ja elada mehe elu. Pole teada, kas Krishna vanemad on teadlikud, milliseid radu nende järeltulija käinud on.

Politseile teadaolevalt ei riietanud Krishna end oma abikaasade ees kunagi lahti ega olnud nendega ka intiimsuhtes. Ta kasutas meeste tualetti ning omas enamasti meessõpru. Väidetavalt taarbis ta ka alkoholi, suitsetas ja sõitis mootorrattaga. Kahtlust ei äratanud ta ka oma meessõprades. „Riietudes nagu mees, käitudes nagu mees ning kandes meeste soengut, elas madala hääletämbriga Krishna täielist mehe elu. Keegi ei kahelnud temas,“ ütles kohalik politseiametnik. „Isegi tema kõnnak oli enesekindlale mehele omane,“ lisas ta.