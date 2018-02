Õnneks nad väga eksisid. Aga kahjuks kuuleme nüüd juba peaaegu sama räigeid sõnavõtte oma riigi ja rahva kohta omaenda riigi heaolus ja turvalisuses kasvanud noortelt. See on valus. Õnneks elame maailmas, kus suurus ja füüsiline tugevus ei ole peamised eelised.

Kui 100 aastat tagasi 24. veebruaril kuulutati välja Eesti vabariik, algas kohe Saksa okupatsioon ja „baltisakslased uimlesid õnnes“, nagu kirjutab Enn Tarvel äsja ilmunud raamatus „Eesti rahva lugu“. Juba märtsi alguses sai Tartus ilmunud Deutsches Extrablatt kirjutada: „Jumalale tänu, nüüd on lõpp rumalal loril „enesemääramise“ õigustest.“ Ja Tallinna Oleviste kiriku pastor jutlustas: „Me loodame, et Jumal meid hoiab veidra väikese riigivärdja eest, mis on sisemiselt täiesti võimetu.“

Soome rahvusringhäälingu Yle2 olümpiastuudios räägiti ühest Soome jäähokinaiskonna mängijast, kelle kohta paljud olid öelnud, et oma modellimõõtudega on ta jäähoki jaoks liiga õbluke, sest hokis on palju kehavõitlust. Kommentaatorid nentisid, et naine jõudis siiski Soome koondise paremate hulka, sest ta mõtleb ja uisutab väga kiiresti. Ta suudab sageli teistest kiiremini hinnata hetkeolukorda ja sellele vastavalt kiiresti tegutseda.

Ei pea olema kujult suur ja tugev, kui oled tark, osav ja kiire.

2011. ja 2012. aastal töötas TV3 programmijuhina Mikko Silvennoinen, kes enne seda oli Soome suure kommertskanali Nelonen programmijuht ja viimased aastad on rahvusringhäälingus Yle juhtinud Eurovisioni ja Soome uue muusika saadet.

Kui Mikko 2012. aasta veebruaris Soome tagasi läks, küsisin ta eredamaid elamusi tööst Eestis. Ta ütles, et eestlaste mõtlemise ja tegutsemise hoog võtab lausa peast uimaseks. See oli mulle kui eestlasele suur kompliment.

Ei pea olema kujult suur ja tugev, kui oled tark, osav ja kiire ning seda võib laiendada ka rahva ja riigi kohta. Eesti väiksus on suur eelis teha asju kiiresti ja efektiivselt.

Eesti võiks olla niisugune riik, kus mõeldakse kiiresti ja tegutsetakse kiiresti ja niisugune maine on meil ka olnud.

Mind teeb murelikuks, et Mikko sõnad võivad kümne aasta pärast kehtida küll osa inimeste ja ettevõtete kohta, aga ei kehti enam riigi kohta.

Kui valitsejad üritavad riigist teha Euroopa meistrit maksude tõstmises ja uute maksude leiutamises, siis inimestel kaob isu ära kiiresti mõelda ja tegutseda. Jääb mulje, et ehitame sotsialismi, aga raha selleks ei ole. Sotsialism on väga kallis ja väga ebaefektiivne süsteem. Isegi Soome ja Rootsi on aru saanud, et läheb liiga kalliks, ja kärbivad vaikselt, kuid järjekindlalt kulusid.

Siiani on meie maine tegelikult üsna hea, kuigi me ise viriseme oma elu üle ja arvame endist halvasti kogu aeg. Seda märkavad isegi siinsed välismaalased.

„Kui küsida ükskõik millise eestlase käest eestlaste iseloomu kohta, siis ta ütleb, et eestlased on üldiselt ebasõbralikud ja ebakülalislahked inimesed. Miski ei saa olla tõest kaugemal,“ kirjutas oma blogipostituses Bangladeshi kanadalane Naeem. Tema arvates seisneb eestlaste võlu selles, et nad ise ei tea, kui suurepärased nad tegelikult on. Ja et kui kõik maailma inimesed oleks nii enesekriitilised nagu eestlased, siis ei oleks maailm teel põrgusse.

Naeemi meelest on eestlased uhked oma tehnoloogiliste saavutuste üle ning samas uhked oma looduse säilitamise üle ja oskavad seda nautida: „Mu sõbrad kutsusid mind kaasa, et sõita kolm tundi ja siis vaadata kive. Kive, saate aru.“

Nagu paljud välismaalased, imetleb ka Naeem, et tuludeklaratsiooni saab täita kolme minutiga ehk sama ajaga, kui palju tal oma kodumaal läheb aega e-kirja kirjutamiseks oma maksuametnikule.

Üldiselt kõik välismaalased märkavad, et eestlased on samal ajal nii interneti- kui ka looduseinimesed. Itaalia neiud rääkisid Vikerraadios, et Eestis on palju loodust ja eestlased elavad nii vaikselt, nagu oleks nad loodusega kooskõlas.

Muidugi need välismaalased on keskmisest intelligentsemad inimesed ja ilmselt on neil olnud õnne siin mitte kokku puutuda tõeliste tümikatega, aga viimased ongi kõigest häälekas vähemus.

Londonist pärit kirjanik ja muusik Christian Reeve kirjutas estonianworld.com lehel, et Eestis õppis ta vaikust nautima. Reeve selgitas, et Suurbritannias räägivad inimesed palju ja kui tekib vaikus, siis nad arvavad, et midagi on korrast ära. Jääb mulje, et kedagi tegelikult ei huvitagi, mida teised räägivad, vaid teiste jutu ajal oodatakse oma võimalust rääkida. Nii mees kirjutaski, et Eestis elamine on õpetanud teda „kasutama sõnu säästlikult ja ütlema ainult seda, mida on vaja öelda“. Tema meelest on vaikus üks selle maa maagiline omadus.

Taas vastupidi meie endi arusaamale meie omavahelisest suhtlemisest kirjeldas Reeve, et eestlased suhtuvad üksteisesse soojalt ja viisakalt, armastavad nalja ja irooniat ning kasutavad palju tsitaate popkultuurist ja Eesti filmidest. Reeve´i arvates tuleneb meie vaikusenautimine ja rahulikkus loodusest, sest oleme väga looduslähedased.

Olla tänulik

Tallinna ülikooli lehel media.tlu.ee kirjutas mehhiklanna Denisse, kuidas ta kõigepealt juhuslikult Eestisse ja siis Tallinna ülikooli õppima sattus.

Barcelonas reisil olles sattus ta väga soodsate Tallinna lennupiletite peale, lendas siia ja vaimustus vanalinnast, mis viis ta justkui ajas tagasi, ja meie ühiskonna moodsusest. „Ma märkasin, et Eesti on kindlalt Euroopa arenenumaid riike tänu digitaalsele valitsemisele ja e-ühiskonnale. See on täis tehnoloogilist innovatsiooni, kultuuri, ajalugu, tulevikku, loodus on vaimustav ja eestlased hindavad ja armastavad seda nii ilusal moel.“

„Ma olen erakordselt tänulik, et mul on olnud võimalus kohata kõiki neid imetoredaid inimesi, kes elavad nii vaimustaval maal, kus on nii ilusad inimesed,“ kirjutas Denise.

Rallisõitja Ott Tänaku eelmise tiimi M-Sport juht Malcolm Wilson rääkis intervjuus Vikerraadiole pärast Eesti presidendi määratud ordenist teadasaamist, et Monte Carlo rallil, kui Ott Tänak sõitis juba Toyota meeskonnas, tulid eestlased teda tänama selle eest, mida ta Oti heaks on teinud. Wilson ütles, et niisugust asja pole kunagi varem juhtunud.