Pealtnägijate sõnul oli meeleheitel ema juba enne õhkutõusu palunud, et äkki saaks lennukis WiFi avada, et laps saaks iPadi kasutada.

Abi polnud aga millestki, sest 3-aastase lapse häiriv käitumine jätkus.

Teisi reisjaid häiris lapse jube röökimine, kuid ka see, et ema ei teinud lõpuks enam midagi, et last korrale kutsuda.

Osad üritasid kõrvu kätega katta, kuid arusaadavalt kaheksaks tunniks sellest kasu ei ole. Kui lennuk maandub, siis tänab mõnigi jumalat, et nii pikk õudusunenägu lõpuks läbi sai.

Nagu videolt näha, siis nauditav see olukord ei olnud...