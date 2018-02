President Kersti Kaljulaid osaleb neil päevil Saksamaal Müncheni Julgeolekukonverentsil, kus analüüsis oma eileõhtuses kõnes NATO viimase paari aasta tegevusi ühenduse idatiival ning kolmes Balti riigis ja Poolas suurendatud liitlaste kohalolu mõjusid.

„NATO on oma tegevusega näidanud, et kui reaalne julgeolekuolukord ja ohuhinnangud muutuvad, suudab ta jätkuvalt reageerida kiiresti ja efektiivselt. NATO heidutus on alati olnud edukas, 100 protsenti. Pärast Krimmi okupeerimist tehtud otsused ja konkreetsed sammud lahinggruppide paigutamisel on selle kinnituseks,“ rääkis riigipea arutelu sisse juhatanud kõnes.

Ta rõhutas ka, et oluline on mõista, et NATO ei kaitse Baltikumis ja Poolas mitte neid nelja riiki, vaid NATO kaitseb iseennast. „Lahinggruppide paigutamine neisse nelja riiki olnud õnnestumine, kuid heidutus ei ole kunagi lõplik ega valmis ning NATO peab olema valmis ohuhinnangu muutustele vajadusel reageerima.“

Riigipea sõnul võib NATO praegust Venemaa-suunalist poliitikat lugeda edukaks. „Julgeolekuolukord on viimased neli aastat püsinud stabiilsena ning seda tuleb lugeda kordaminekuks. Selle üle võib muidugi vaielda, kas omavaheline dialoog on paranenud, aga kindlasti võtab Venemaa NATOt tõsisemalt kui varem,“ ütles president Kaljulaid.