Maaeluministeerium kavandas maaelu arengukava ühte toetusmeetmesse muudatuse, mis andnuks naistele hindamisel lisapunkte, kuid tingimustega tutvunud talunike hämming ja võrdõigusvoliniku seisukoht panid ministeeriumi plaanist loobuma.

ERR-i uudisteportaal kirjutab, et üks paljudest meetmetest, mille järgmiseks taotlusvooruks uued tingimused koostati, on investeeringutoetus majandustegevuse mitmekesistamiseks maal mittepõllumajanduslikuks tegevuseks. Väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon (EVEA) ja MTÜ Eesti Maaturism tegid ettepaneku anda naistele selle meetme toetustingimustes eelis ehk lisapunktid, et soodustada naisettevõtlust. Nõnda kirjutas ministeerium ka seekord ettepaneku toetusmeetmesse sisse, tuues põhjenduseks, et naisi on ettevõtluses vaid 28 protsenti, mille üheks põhjuseks olevat asjaolu, et naistel on laenusaamine piiratud või saavad nad vähem laenu kui mehed. Talunike hämming ja võrdõigusvoliniku seisukoht panid ministeeriumi aga plaanist loobuma.