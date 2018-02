Eile alanud kollase maakoera aastal peavad kõik 12 sodiaagimärki ümberkaudsete inimeste vastu sallivust ja empaatiat ilmutama, kirjutab karmaweather.com Hiina uusaasta horoskoobi saateks. See tagab karma tasakaalu ja aitab ennetada tarbetuid konflikte. Kukeaastal hoo sisse saanud projektide üle saab tänavu rõõmustada täielikult vaid siis, kui loodud ressursid võrdselt jagatakse.

Aasta tuleb sündmusterohke, kuid seda tumestab mure turvalisuse pärast. Koer aitab toonitada dialoogi ja solidaarsuse tähtsust maailmas, kus isekus, ahnus ja rumalus põhjustavad ebavõrdsust. Aasta on ülisoodus elustiilimuutusteks, näiteks suitsetamise mahajätmiseks või elukoha vahetamiseks. Hiilgavalt peaksid edenema tänavu alustatud äriettevõtmised.

Kuna koer on intelligentsuse ja kaitse sümbol, pole välistatud ajutine nukrameelsus või üksildus, kuid tundlikud ja loomingulised hinged saavad sellest üksnes kosutust. Mõne teise võivad sellised hetked rööpast välja ajada ja nende eluplaanid uppi lüüa. Siis lükkuvad need järgmisse aastasse. Kukeaastal hoo sisse saanud projektide üle saab tänavu rõõmustada täielikult vaid siis, kui loodud ressursid võrdselt jagatakse. Kuna kollane koer on kõigi nelja jalaga tugevasti maa küljes kinni ning teda toetavad elementidena tuli ja metall, tähendab nende kolme elemendi loominguline tsükkel seda, et raha voolab kaukasse vaid nendele, kes teevad tehinguid ausalt ja õiglaselt.