Möödunud nädalal astusid „Eesti laulu“ poolfinaalis võistlustulle Tiiu, Okym ja Semy oma singliga „Näita oma energiat.“ Kahjuks noored finaali edasi ei pääsenud. Ent „Eesti laulul“ tuli ootamatult välja, et Tiiu ja Okym kodanikunimega Meiko Umal on paar.

Pärast viit koos oldud aastat on paar jõudnud ka leivad ühte kappi panna: „Liblikad on meil endiselt kõhus ja elame tõepoolest koos, mina, Meiko ja meie kiisu!“

„Eesti laulul“ vaevas aga tuntuimat naisräpparit haigus: „Olin olnud palavikus enne „Eesti laulu“ otsesaadet juba 2 päeva. Samuti ei olnud mul üldse häält. Enne saadet ei kraadinud ma ennast üle, aga esinemise päeva hommikul oli 37 kraadi palavikku.“

Energiline ja omanäoline Tiiu räägib, et ta proovis ennast otsesaate jaoks kokku võtta: „Hommikul olin nõrk ja uimane, aga saate ajaks katsusin ennast kokku võtta. Kell 19.00 hakkas meil saate proov ja see oli nii põnev, et õnneks unustasin oma räbala enesetunde ära. Väga palju infot oli vaja meelde jätta ja ära õppida, et saates kõik hästi läheks.“

Naisräppar tunnistab, et ravimiteid ta ei võtnud, sest neist tema puhul kasu pole: „Enamus ravimid teevad mind uimaseks ja tuimaks. Mu eesmärk oli aga särada ja näidata oma energiat. Hääle sain tagasi tänu Carmolise eeterliku õli tilkadele, mida lisasin tee sisse, ning hiljem telemajas oli ka joogivett.“

Lavale astudes oli Tiiul hirm tervise ja ka sellepärast, et ehk teeb ta midagi valesti: „Suurim hirm oli, et hääl veab alt, ja eks ta natuke kähises, aga üldjoontes tuli vokaalselt kõik hästi välja. Esinemise salvestuse ajal oli aga mul suurim hirm see, et seisan valel hetkel vales kohas. Nimelt olid meil laval täpselt välja arvestatud kohad, kus olema peab, et valguse- ja kaamerameeskond saaksid kõige paremini oma tööd teha.“

Teadmine, et „Eesti laulu“ finaali ei pääsetud, mõjus kurvastavalt: „Loomulikult olen kurb ja isegi veidi pettunud. Minu jaoks tähendas tohutult palju juba ka see, et meid poolfinaali valiti. Mina, Okym ja Semy ei läinud „Eesti laulule“ suhtumisega, et ah niikuinii ei saa ja et mis me siin ikka loodame, vaid me läksime kohe sellise suhtumisega, et anname endast parima ja tahame saada finaali ja miks mitte ka Portugali Eurovisionile. Parem on unistada suurelt!“