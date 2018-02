Mart Sander pidi eile koos Bel-Etage svingorkestriga lendama Ameerikasse, kus toimub suur tuur. Paraku on Frankfurdis hetkel tihe udu, mille tõttu mehed siiani sihtkohta jõudnud ei ole.

"Pärast kolme tundi lennukis passimist Frankfurti lennuväljal aeti meid välja ja järgmised tunnid passisime terminalis, kuni meid lõpuks õhtul Festhalle kõrvale hotelli viidi, et saaksime Mihkel Kallipi sünnat pidada. Saatuse keerdkäikude tõttu jäi viiuldaja Kristjan Rudanovski meie lennust maha, kuid on nüüdseks USAs, samas kui meie oleme nüüd uduvangis. Jah, Frankfurti on endasse märkinud sajandi udu. Kas saame teisel katsel sihtkohta?" kirjutab Mart Sander oma Facebooki postituses.