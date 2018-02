Arusaamiseks, et inimkonna arengus on toimumas suured muutused, ei pea Volke sõnul prohvet, selgeltnägija või ufoloog olema. Seda mõistab iga vähegi tundlikum analüüsivõimeline inimene. “Globaalprobleemide jada - looduskatastroofid, ülerahvastatus, toorme- ja energeetikakriis, mullaviljakuse langus ja muu selline on indikaatoriks, et elame apokalüptilises ajas,” kinnitab Volke.

Volke sõnul ei ole tulnukad siin mitte meie orjastamise või õõvastavate inimkatsete tegemise eesmärgil vaid märksa altruistlikumate plaanidega. “Praegu küsitakse ju palju: kas oleme hukatuse äärel või hukatusest pääsemise äärel. Mina usun viimast,” on Volke optimistlik, lisades küll, et pääsemine ei sõltu enam ainult meist endast vaid kõrgema intellektiga patroonidest, kes universumi teistest nurkadest meid aitama on tulnud. Tema sõnul sobib Oskar Lutsu Nukitsamehe lugu hästi inimkonna praeguse arenguetapi metafooriks: seni võsas müdistanud metsik nukitsapoiss (inimene) leiab tänu headele abistajatele (tulnukatele) tee oma päriskoju.

Samas - aina rohkem on ka lootustsisendavaid märke. Märke sellest, et kõrgemal arengutasemel olendid ei ole Maa ja inimkonna saatuse vastu ükskõiksed. Teated maaväliste objektide kohta sagenevad ning neid tuleb aina autoriteetsematest allikatest.

“Külvi ja künni perioodil on rohkem põllumehi väljas,” jätkab Volke mõistu. “Praegu on mängukaartide avamise aeg. Vatikan on teinud neli aastat tööd, et oma ufodokumentidega välja tulla, teadusringkonnad töötavad, Pentagon tegi aastavahetusel avalduse, et meie keskkonnas liiguvad maavälised tehnoloogiad. Alles eile vaatasin videot selle kohta, kuidas Elon Musk selgitas Dubai ladvikule, et tulnukad toimetavad siin, meie enda keskel ja valmistavad meid ette uueks reaalsuseks. Ka Hollywood valmistab meid “Matrixite” ja “Star Warsidega” omal moel muutusteks ette.”

Volke usub, et kui me ise kaasa aitame, on muutus positiivne. “Meist virguvad maailmaruumi kodanikud,” lubab ta.

Sellest, milline on inimkonna tulevik oma suurte tarkade vendade kõrval, ning ka sellest, milline on meie minevik - kas inimene on jumala looming, arenenud ahvist või tekkinud siia maa peale hoopis kolmandal viisil - kõneldakse homme, laupäeval, 17. veebruaril, Von Klehni teatris seminaril "Inimese kujunemine tehisintellektini".