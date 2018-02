President Donald Trumpi endine strateegiaülem Steve Bannon andis sel nädalal tunnistusi uurimises, mis seotud Venemaa võimaliku sekkumisega USA presidendivalimistesse 2016. aastal.

Donald Trump ja Steve Bannon 2017. aasta jaanuaris (Reuters/Scanpix)

Augustis ametist lahkunud Bannon kohtus juurdlust juhtiva eriprokurör Robert Muelleriga kahel päeval, teab BBC.

Uurijad usuvad, et võivad Bannonilt saada olulist infot Trumpi administratsiooni kohta. Muuhulgas loodetakse saada teavet, miks ikkagi president 2017. aasta mais FBI direktori James Comey vallandas. Varem on Comey öelnud, et tal pole kahtlustki, et ta lasti lahti just kõnesoleva juurdluse tõttu.

James Comey (Reuters/Scanpix)

Pole veel teada, millest Bannon kõneles, kuid väidetavalt vestles ta Muelleri meeskonnaga 20 tunni vältel. Üks allikas kinnitas AP-le, et Bannon vastas kõikidele talle esitatud küsimustele.