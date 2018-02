Esimene kuu Valencias on olnud rohkem selline kooli sisseelamine. Kui ma muidu olen Erasmust kujutanud ette uute sõprade ja tohutu pidutsemise mekana, siis lapsega reisides on see kõik loomulikult veidi teistmoodi. Kooli ajal hoiab last Janno ja pidutsemise kellaaegadel oleme me Rumiga juba voodis.

(Marilyn Jurman)

Ülikool on siin Valencias veidi teistmoodi, kui ma olen harjunud. Eestis kestavad loengud nii umbes 4 tundi järjest ja see, kas sa midagi kodus õpid, on enamasti su enda asi. Ka see, kas sa loengusse üldse ennast kohale vead, on enamasti su enda asi, põhiline on see, et eksam saaks tehtud. Siin aga jäetakse pea igaks tunniks kodutöid ja ka klassis on palju vaja koos grupiga ja ka iseseisvalt töötada. Veidi on selline tunne, et võibolla õpilased lihtsalt muul juhul ei õpiks vaid peaksid siestat või fiestat ja eksamil kukuksid läbi.

Hetkeseisuga ma arvan küll, et kui ma ka mitte midagi enne eksamit ei õpi, siis olen ma igaks tunniks midagi teinud ja päris läbi ikka ei kukuks. Teine oluline erinevus on see, et loengud kestavad maksimaalselt 2 tundi ja eeldatakse, et sa oled igas loengus kohal. Reaalsus muidugi on näidanud seda, et kõik on vägagi läbiräägitav.