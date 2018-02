Varem veebipoena tuntust kogunud Kehapood avas Rotermanni kvartalis sel nädalal esinduskaupluse. Blogijatele ja ilugurmaanidele suunatud avasündmusel esitleti Kehapoe kultustooteid ja värskeimad brände. Iluõhtut viis läbi bravuuritar Anu Saagim, juuksehooldustoodetest rääkis Kati Toots ja uut WUNDERI nimelist meigibrändi tutvustas jumestuskunstnik Kaia Triisa. Blogija Paljas Porgand jagas oma kogemusi LPG-masinaga.

Kuulsad iluhuvilised väisasid eile Kehapoe esinduskaupluse avamist. Anu Saagim; Kaia Triisa (Kalev Lilleorg)

Enam kui viieteistkümne iluauhinnaga pärjatud Kehapood pakub esinduskaupluses laia tootevalikut keha- ja näohoolduseks, salenemiseks ning juuste raviks.

Kehapood on teadaolevalt ainuke pood Eestis, kus on võimalik tipptehnoloogia abil analüüsida pea, näonaha ja tselluliidi seisundit ning määrata vastavalt probleemile kodune ravihooldus. Kogenud spetsialistide nõustamisel leitakse lahendus nii juuste- kui ka nahaprobleemidele. Kehapoe lai tootevalik on abiks vananemisprotsessi aeglustamisel, akne leevendamisel ja tselluliidi ravil.

Armastatud Keha&Salenemiskeskusest välja kasvanud kauplusest leiab üksnes iluprofessionaalide ja klientide poolt testitud ning heaks kiidetud tooted. Teiste seas näiteks esteetilise meditsiini lipulaeva Skinclinik tooted ning auhinnatud Bottega di Lungavita Superdren toidulisandid tselluliidi ja kehakaalu vähendamiseks. Juuksehooldusbrändide valikut troonib kollageeni ja kaaviariga rikastatud luksuslik ravihooldussari Innovatis Luxury Care.

Avasündmusel tutvustas Vita-Age Krinofort Hair juusteravitooteid brändi reklaamnägu Kati Toots.

Jumestuskunstnik Kaia Triisa rääkis uhiuuest meigibrändist WUNDER. Wunder üllatab nii kauapüsivate kulmugeelide kui ka poore kustutava HD Selfie Powderiga.

Kehapood asub Rotermanni kvartalis aadressil Roseni 12, Tallinn

Vaata pilte ja videot!