„71 surnut“, „Ikka veel pole kedagi vahistatud?“, „Miks küll?“ - nii küsivad kolm reklaamtahvlit Grenfelli Toweri põlengu kohta. Reklaamtahvlid on kolme kaubiku külgedel ning sõitsid 15. veebruaril läbi Londoni, vahendab BBC. Aktsiooni idee tuleb aga hoopis ühest Ameerika filmist.

2017. aasta 14. juunil lahvatas 24-korruseline Grenfell Toweri kortermaja leekidesse. Tulekahjus hukkus 71 inimest. Septembrist alanud uurimine venib aga mõnede londonlaste arvates liiga aeglaselt. Et natuke võimude tööd elavdada ning inimeste mälu Grenfell Toweri põlengust värske hoida, sõitsid neljapäeval Londonis ringi kolm kaubikut, mille külgedel on õnnetuse uurijatele karm sõnum. Miks ei vastuta keegi 71 inimese surmas?

Oscarile kandideerivas filmis „Kolm reklaamtahvlit linna serval“ (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ ingl. k) ajab täpselt samasuguste reklaamtahvlite abil õiglust taga tütre kaotanud ema. Aktivist Yvette Williams, kes Londonis toimunud aktsiooni ideega välja tuli, ütles, et kui ta filmi vaatas, leidis ta selle süžees suurepärase mõtte. Otsib temagi vastuseid ja lahendusi, mida tema hinnangul võimude poolt ei tule. Williamsi sõnul on oluline, et õiglus oleks inimestel silme ees, siis ei unune see ära. Ta kardab, et aja jooksul muutuvad inimesed muidu Grenfell Toweri tragöödia suhtes ükskõikseks.

Kolme reklaamtahvliga kaubikud sõitsid 15. veebruaril Londonis muu hulgas mööda parlamendihoonetest, St Pauli katedraalist ja Londoni sillast.