Täna tähistab sajandat sünnipäeva Leedu ja 18. novembril on oodata Läti suurt juubelit. Kui äsja juubelit tähistanud põhjanaabrite soomlastega on meil palju ühist rahvuslikul pinnal, siis lõunanaabritega oleme paljuski jaganud ühist saatust ja seeläbi üksteist tugevasti mõjutanud.

Iseseisvuse kaotamine kulges kolmes Balti riigis sarnaselt: esmalt peale surutud baaside leping Nõukogude Liiduga 1939. aastal, seejärel okupatsioon, ebaseaduslik riigikorra muutmine ja NSV Liiduga liitmine 1940. aasta suvel. Järgnenud Saksa okupatsiooni alla sattusid Balti riigid ühel ajal ja pidid leppima, et kaotatud riiki taastada ei lubata. 1944. aasta sõjasündmused tõid sarnaseid tagajärgi: purustused, suur põgenemine ja balti pagulaskonna teke.

Nõukogude okupatsiooni all tuli Eestil, Lätil ja Leedul kannatada sama rängalt. Nii 14. juunil 1941 kui 25. märtsil 1949 toimus kõigis kolmes Balti riigis massiküüditamine. Kõigis riikides algas ka aktiivne vastupanuliikumine – metsavendlus, mis Leedus võttis armee mõõdu (praeguseni on kõik vastupanuvõitluses osalenud metsavennad arvatud Leedu armee koosseisu). Ka sovietiseerimise ja suunatud migratsiooni tagajärjed olid ühesugused, võib-olla selle vahega, et Leedus oli võrreldes Läti ja Eestiga sisserännanute osakaal rahvastikus väiksem.

1988. aastal haaras vabanemisliikumine Balti riike pea samal ajal. Kõigis toodi välja rahvuslipud, nõuti okupatsiooni lõpetamist, moodustati rahvarinded ja võeti vastu suveräänsusdeklartsioonid. 1989. aastal korraldati suurim ühisaktisoon – Balti kett Tallinnast Vilniusesse, millega näidati muule maailmale oma iseseisvumispüüdlusi. Kui Leedu kuulutas iseseisvuse taastatuks juba 1990. aastal, siis Eesti ja Läti 1991. aasta augustis.

Pärast iseisvuste taastamist on Balti riigid hoidnud reformide kurssi. Koos on taotletud liikmelisust rahvusvahelistes organisatsioonides ja koos on meid neisse ka võetud. Seega on igati õigustatud, et 31. jaanuaril 2018 käibele tulnud Balti riikide 100. aastapäevale pühendatud kaheeurose mälestusmündi (pildil) kujunduse võitis Leedu kujundaja Justas Petrulise kavand „Balti õdede kokku põimitud juuksed”. Palju õnne meie ühised kaasteelised, Leedu ja Läti!

