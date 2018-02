Kodutu mehe tapmise eest 11 aastaks vangi mõistetud Mihhail Šapovalovi (pildil) kaitsja esitas kassatsioonkaebuse riigikohtusse, kuna tema hinnangul on kaitsealune süüdi mõistetud otseste tõenditeta ning tegemist on pealiskaudselt uuritud asjaga.

Narvast pärit ja varem kohtulikult karistamata Mihhaili süüdistatakse kodutu Andrei (44) surnuks pussitamises 2016. aasta 25. juuni öösel Tallinna kesklinnas Tartu maanteel. Lastekodu tänavas oma vanema venna juures elanud Mihhail läks 25. juuni hilisõhtul purjuspäi välja end tuulutama, sest tahtis pärast vennaga tülitsemist maha rahuneda. Millegipärast võttis ta kaasa kaks kööginuga, hilisemate väidete järgi enesekaitseks. Pärast keskööd leidsid juhuslikud möödakäijad Tartu maanteel Maxima poe läheduses pingilt surnud Andrei, kelle tapmises süüdistatakse Mihhaili. Harju maakohus tunnistas Mihhaili süüdi ja mõistis talle 11aastase vangistuse.

Mihhaili kaitsja, vandeadvokaat Raul Ainla esitas Tallinna ringkonnakohtule apellatsiooni, mida kohus jaanuaris ei rahuldanud. Veebruaris esitas Ainla edasikaebuse riigikohtule. „Toimikus on ainult mõned kaudsed tõendid ning kohtud on tuginenud tõendite puudumisel elulisele usutavusele ja isegi statistikale, mis kumbki pole tõendiks. Tegemist on väga pealiskaudselt uuritud asjaga. Rääkida saab vaid kahtlusest, kuid kahtluse korral tuleb süüdistatav õigeks mõista,“ rääkis Ainla.