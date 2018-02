„Seda polegi nii kerge öelda, miks eestlased just Oskar Lutsu „Kevade“’ läbi aegade parimaks kuulutasid,“ leidis kirjanik Andrus Kivirähk, kes platseerus oma romaaniga „Rehepapp“ raamatukaupluste keti Apollo üle-eestilise rahvahääletuse tulemusena kõigi aegade parimate raamatute seas teisele kohale. Nii 2017. aasta lemmikud kui ka kõigi aegade parimad raamatud kuulutati välja eile õhtul.

Samas tunnistas Kivirähk, et kõrgeim koht sellises edetabelis on midagi, mida keegi lahti muukida ei oska . “See on saladus, mille Luts endaga hauda kaasa viis ja järele pole seda osanud keegi teha. Isegi tema ise mitte, sest „Kevade“ kirjutas ta 25aastaselt ja seda edu korrata ei õnnestunud ei temal ega ta kaasaegsetel. Isegi kui Lutsu lugenud pole, tead sa neid tegelasi, teisiti ei saagi sa nagu eestlane olla.