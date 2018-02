Eesti tordimeistrid esitlesid täna Viru keskuse Rahva Raamatus uut tordiraamatut „Eesti 100 torti. Meie tordimeistrite parimad tordid, koogid ja muud maiused“.

„Eesti 100 torti“ koogiraamatu esitlus Viru keskuse Rahva Raamatus (Martin Ahven)

Eesti 100. sünnipäevaks avasid 100 Eesti tordimeistrit oma retseptisahtlid ning jagavad kaasmaalastele retsepte tortide, kookide, dessertide ja muude maiuste valmistamiseks ja kaunistamiseks. Retseptides on au sees Eesti toorained ja kaunistused, mis on oskuslikult kombineeritud kaugemalt pärit koostisainetega ning kus uued ideed on põimitud juba meile traditsiooniliste maiuste ja koduste maitsetega.

„Eesti 100 torti“ koogiraamatu esitlus Viru keskuse Rahva Raamatus (Martin Ahven)

Viru keskuses oli kohal kogu raamatu välja andmise ja heategevusaktsiooni korraldamise meeskond: Shvea Järvet, Margot Kuuskmann, Maarika Sale, Terhi Roll, Kairi Vimberg, Alice Sepp, Kerli Aguraiuja, Grete Võrklaev ja raamatu stilist ning fotograaf Janne Salumäe. Õhtut juhtis Norman Salumäe.