Õhtuleht kirjutas täna, et kuigi ETV näitas detsembris Soome 100. sünnipäeva puhul palju põhjanaabrite saateid siis Soome teleprogrammis on 24. veeburaril näha vaid seda, et näidatakse sarja "Tuulepealne maa". Tegelikult tähistavad soomlased ka meie ümmargust sünnipäeva suurejooneliselt.

Soome rahvusringhääling on kokku pannud suure Eesti 100 eriprogrammi. Eestiteemalised saated jõuavad nii televisiooni kui ka raadiosse. Tähistamine saab alguse 17. veebruaril ning kulmineerub Eesti vabariigi sünnipäeval 24. veebruaril.

Näiteks on Yle arhiivitoimetus pannud kokku kogumiku "Signaal üle Soome lahe", mis annab ülevaate, kuidas on Eestit Soomes läbi aegade kajastatud (heida pilk peale SIIN).