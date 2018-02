Voodoo-nõid Raul Hunt õpetab, kuidas kummitusvett teha. Tegemist on lihtsa toiminguga, milleks on vaja vaid allikavett, pudelit rummi ja natuke vaprust – et keskööl üksinda surnuaeda minna. Abi sellest võib olla aga elu muutev.

„Kummitusvesi aitab siis, kui on konkreetne mure,“ selgitab Raul, kes nimetab ennast satanistlike vaadetega, voodoo ja šamanismiga tegelevaks maagiks. „Kui on näiteks tervisemure, tuleb otsida mõnelt surnuaialt üles arsti haud. Kui on juriidilised probleemid, siis otsid juristi, advokaadi, kohtuniku haua, ja kui vajad kaitset, otsid politseiniku või sõjaväelase haua ning teed seal rituaali.“

Raul räägib konkreetse loo, kuidas äriga alustanud noor naine kummitusveest abi sai.

„Üks tuttav tüdruk alustas oma ettevõttega. Alguses läks tal väga hästi ja siis ta mõtles, et võtab asja suuremalt ette – rentis Tallinna kesklinna ruumid. Aga siis hakkas hoopis viltu minema,“ räägib Raul. „Ja jõudiski otsaga minu juurde. Küsis, mida teha. Mina soovitasin tal minna Metsakalmistule ühe tuntud ärimehe hauale ja seal kummitusvett teha.“