Esimesed kevadekuulutajad on Tallinnas kohal – tänavatel kerjavad sulid möödujatelt raha. Et annetajad lahkemad oleks, teesklevad nad kurttumma.

Annetuse küsijatel on kaasas paber, kuhu on kirjutatud, et raha läheb kurttummade või puudega inimeste arenduskeskuse loomisele. Kerjajad tegutsevad peamiselt kesklinna kaubanduskeskuste ja Tammsaare pargi juures.

(Lugejafoto)

Summad, mida küsitakse, ulatuvad 20 euroni. Tavaliselt panevad esimesed allkirjad paberile aga küsijad ise. Nii püüavad nad näidata, et annetanuid on teisigi ning kõik tundub usaldusväärsem.

Küll aga on mupo juba varem hoiatanud, et tõenäoliselt ei kulu raha sihipäraselt. Mupo soovitab inimestel käituda oma parema äratundmise järgi. Kerjamine ei ole seadusega otseselt keelatud, kuid samalaadsetes olukordades tasub veenduda, kas annetus ikka õige adressaadini jõuab.