Laulva revolutsiooni aegne Eesti valitsusjuht Indrek Toome ütles Õhtulehele, et tal on väga suur au ja rõõm viibida Leedu kutsel Vilniuses juubelipidustel. "Mul on väga hea meel, et siin on pidustused teistmoodi ja rahvalikumad. Leedus on 16. veebruar iga perekonna jaoks eriline päev," ütles Toome.

Valgevene iseseisvuse taastanud Stanisłaŭ Šuškievič möönis Õhtulehele, et Valgevene jaoks on Leedul alati eriline koht rahva südames. "Meid seob ühine ajalugu ja väga suur au on siin olla."

Leedu Vabariigi 100. aastapäev Vilniuses. (Reuters / Scanpix)

Auvahtkond näitas ilunumbreid, tegi kolm aupauku Eesti, Läti ja Leedu auks ning kaks ülelendu tegid Šiauliai NATO baasis baseeruvad hävituslennukid F-16, mida tervitati ovatsioonidega. Tund aega karges talveilmas seisnud rahvale esines veel ka tuntud ooperilaulja.

Vilniuses on tänase päeva puhul tasuta ühistransport ja see kajastus ka liikluses. Trollid olid inimesi pilgeni täis, kes kõik kiirustasid kesklinna.

Ülekoormatud ühistransport Vilniuses. (Allan Eesmaa)

Täna üle terve Leedu peetavat vabariigi aastapäeva nimetavad oma mineviku üle uhked leedulased riigi taastamise deklaratsiooni päevaks. Oma kohalolekuga austavad reedest pidupäeva ka meie president Kersti Kaljulaid ja tema Läti kolleeg Raimonds Vējonis.

Leedu president Dalia Grybauskaitė ütles usutluses kohalikule rahvusringhäälingule, et on uhke, sest riigi taastamise deklaratsiooni päeval - 16. veebruaril osaleb nii palju kõrgeid külalisi, kuid eelkõige on see kogu rahva püha.

Leedu Vabariigi 100. aastapäev Vilniuses. (Reuters / Scanpix)

Tema sõnul said vabariigi sajandale juubelile kutsutud Leedu parimad sõbrad ja naabrid - kokku 11 delegatsiooni ja 9 presidenti, teiste seas ka meie president Kersti Kaljulaid. Aukülalistena saabuvad Vilniusesse Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk ning Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Veel on kohal Läti, Poola, Soome, Saksamaa, Islandi, Ukraina, Gruusia presidendid ja Rootsi kuningakoja esindaja. Rooma paavst ja Prantsusmaa president saabuvad Leetu hiljem.

Tegelikult on leedulaste jaoks märksa tähtsam 11. märts 1990, mil kuulutati end Nõukogude Liidust rippumatuks ja selle tähistamine, sest paljudel on selle 14 inimohvrit nõudnud vabadusvõitlusega ajaga eriline ja otsene suhe. Suve algul, 6. juulil peetav kuningas Mindaugase kroonimispäev on samuti suurimaid pühi. Taasiseseisvunud Leedu tähtsaimad – 1000. aasta pidustused peeti juba aastal 2009.

Leedu Vabariigi 100. aastapäev Vilniuses. (Denes Kattago)

LOOMINGULISED ÕNNESOOVID

Riigi raudteed soovivad oma kodumaale 100. sünnipäevaks õnne eriti kavalal moel!

Leedu raudteede Facebooki leheküljelt võib leida lõbusa video pealkirjaga: "Su gimtadieniu, Lietuva!" ehk "Palju õnne sünnipäevaks, Leedu!". Pea kaheminutilises videos kõlab rongide signaalidest kokku Leedu hümn, kusjuures ronge on juhatamas ka dirigent.

Postituse all on ka palju õnnesoove eestlastelt.