Õhtuleht käis tutvumas, kuidas käib käsi mõned aastad tagasi kriminaalkorras karistatud pensionäripaaril, kelle süü seisnes mõne kanepitaime kasvatamises. Et naine külvas seemne ja mees kastis, siis tegu oli süüd raskendava grupiviisilise kuriteoga – karistuseks kolm aastat vanglat tingimisi, lisaks 1680 eurot riigilõive ja ekspertiisitasusid.

Juba toona oli raske võtta seisukohta, kas toimunu peale nutta või naerda. Lugu tundus sedavõrd absurdne, et avaliku korjandusega koguti raha vanapaari talvel külma ja nälga jäämise vältimiseks. Kuid ka politsei sai välja saata sõnumi – karistus on vältimatu olenemata sellest, kas oled rikas narkoparun või vaene pensionär. Rääkimata sellest, et struktuurid said statistika upitamiseks kirja kerge töövõidu.

Ometi kerkib sellest hoolimata ka mitu aastat hiljem küsimus, kuivõrd ratsionaalselt ja kogu ühiskonna huvides politsei oma niigi nappe ressursse kasutab. Olgugi et karistus mitte ainult ei pea olema õiglane, vaid ka näima õiglane, on politseil narkovallas olemas oma valikukriteerium, keda nad karistavad ja keda mitte. Sihikule on võetud tootjad ja levitajad. Selle sildi all pensionäride menetlemine on samasugune kergema vastupanu teed minek nagu seda oli Edgar Savisaare siseministriks oleku aegu taluniku moonipõllu mahaniitmine politsei eriüksuste poolt. Tollal pidi politsei hiljem talunikule kopsakat kahjutasu maksma. Kas praeguse juhtumiga politsei maine kasvas või kannatas, on vaatenurga küsimus.