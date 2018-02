Valitsus kiitis äsjasel kabinetinõupidamisel heaks tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ettepanekud soolise palgalõhe vähendamiseks avalikus sektoris, mille kohaselt luuakse senisest tõhusamad võimalused soolise palgalõhe analüüsimiseks. Minister ähvardab rakendada ses küsimuses ka uusi samme.

Palgad on kompleksne probleem ja ei ole vaja pajatada ahistavatest soostereotüüpidest ja peresisesest hoolduskoormusest. Töö teevad ära mitte stereotüübid ja protsendid, vaid inimesed. Üheski erafirmas ei olene palk soost, rääkimata riigiasutustest. Pigem küsiksin, et miks näituseks teie ministeeriumis on minister meesterahvas?

Olukord Eesti riigis on niikaugel, et arstiabi napib, riik jookseb ja sureb tühjaks, pered visklevad palgavaesuses, invaliidid tunnistatakse üleöö terveks, et retsidivistid jalutavad kohtusaalist karistamatult välja, õige parteilisuseta ametisse ei saa, lihtne inimene näeb kaunist hambakaart ainult pingviinide paraadil, naised ei taha enam sünnitada, maarahva kodupood asub Lätis - eesti rahvas on väljasuremiskursil. Ja teie pajatate mingist müstilisest palgalõhest, mille paneb paika mitte inimese võimekus, vaid stereotüüp.

Asendustegevuse otsimise asemel peab kõrgepalgaline poliitikute ja ametnike armee lõpuks tegelema hakkama tõeliste probleemidega.