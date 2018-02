Eesti populaarse Facebooki feministliku kogukonna "Virginia Woolf sind ei karda!" administraator Nika Kalantar rääkis eilses ETV saates "Suud puhtaks", et inimesed otsutavad lapsi mitte saada, sest see pole keskkonnasõbralik. Tegelikult on selle otsuse langetamiseks teisigi põhjuseid.

Rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru on nõus, et iga inimene tekitab igal juhul oma tegevusega keskkonnale teatud koormuse. See aga, et inimesed otsustavad just selle pärast lapsi mitte saada, ei ole tema sõnul õige.

"Kindlasti on inimesi, kes võivad sellist põhjust mainida, kuid sellise suure üldistusega väide kindlasti tõele ei vasta," märgib ta ning toob välja, et Eestis soovivad statistika kohaselt perekonnad keskmisena kahte last, kuid tegelikkuses jääb see arv mõnevõrra väiksemaks.