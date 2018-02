USA seltskonnastaaril Kim Kardashianil on maailma tuntumaid näolappe, kuid 17aastasena nägi perekondliku tõsieluseriaali „Keeping Up With The Kardashiansi" tõmbenumber hoopis teistsugune välja.

Kimi ema Kris Jenner avaldas teisipäeval sotsiaalmeedias 20 aasta taguse foto noorukesest Kimist. Kriipsukulmud ja täidlasemad põsed muudavad Kimi tundmatuseni! Ent mamma Jenner ise on – mõistagi ilukirurgide abiga –omaaegse välimuse säilitanud ...