„Laupäeval avame näituse, kus on pildid leedulastele tähtsatest paikadest,“ näitab Matulevičiene enda ja mõni aeg tagasi Balti Kaitsekolledžis õppinud kolonelleitnant Vidas Grunda piltidele. „Õigel aastapäeval tuleb Tallinnasse minna ja igale poole lihtsalt ei jõua. Aga Leedu lipud on reedel ERMi ees heisatud.“

„Ma käime mööda püsinäitust, aga ma räägin seal seostest Leeduga,“ seletab Matulevičiene, kes on Tartus elav elukutseline giid ja tuletab eestlastele meelde Leedu pikka ja keerulist ajalugu. „17. sajandil piirasime Tartut ja võitsime. Siin räägitakse küll Poola ajast, aga tegelikult oli see Poola-Leedu aeg. Poola kuningas oli ühtlasi Leedu suurvürst ja erinevalt teistest riikidest Poola kuningas valiti ning leedulased pidid uue kuninga heaks kiitma.“

Matulevičiene lisab, et lisaks algab laupäeval kell 12 ERMis Leedu filmipäev, näitamisele tuleb kolm mängufilmi ja üks dokumentaalfilm.

Matulevičiene räägib, et registrite järgi peaks Tartus olema pea 200 leedulast, tegelikult on neid aga 50-60. Palju on tudengeid, kes pikemat või lühemat aega Tartus õppimas, on mõned töötavad inimesed ja siis veel eakad leedulased, kelle elu on kunagi Tartusse toonud ja kes on siia jäänud.

„Leedu riigilt me toetust ei saa,“ kõneleb Matulevičiene, kes on Tartu leedulaste seltsi juht. „Kirjutame projekte ja natuke näpuotsaga Leedu nädala korraldamiseks saame. Sellist nädalat korraldame Tartus tänavu juba kolmandat aastat. Saatkond ikka aitab meid, pärast mitut aastat on neile meelde jäänud, et Tartus on seltskond leedulasi.“

Suuremad üritused pealinnas

„Reedel algab Leedu Vabariigi sajanda aastapäeva tähistamine Tallinnas juba päikesetõusul saatkonna juures, kuhu kogunevad Tallinnas elavad leedulased, kes laulavad ühiselt Leedu hümni. Tseremooniat austab Eesti valitsuse delegatsioon, see kantakse üle ETVs ja jõuab otseülekandena ka Leetu,“ räägib Tallinna leedulaste seltsi juht Vaidas Matulaitis.

„Tallinna bussid ja trammid on ehitud Leedu lippudega ja õhtul on saatkonnas aastapäeva vastuvõtt,“ ütleb Matulaitis. Veel võib Leedu värve reedel Tallinnas näha Vabaduse väljakul ja Solarise keskuses. „Euroopa koolis ja Kristiine gümnaasiumis on Leedu lipuvärvid – kollane, roheline ja punane – õpilastele dresscode’iks.“