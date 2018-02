Möönan, et need laused ei kätke endas arvamusloo põhisõnumit: „Üldjuhul vallutab vaesus teatud piirist alates inimese täielikult ja viib ta moraali alla. Osa tundeid kaob, mõistusest rääkimata.”

Ühel varahommikul Mihkel Muti arvamuslugu lugedes („Usk, lootus ja viletsus”, Postimees 13.02.2018) oleksin saanud nagu pangetäie vett krae vahele. Oli see unes või tõesti ilmsi, Muti arvates algab meil arenenud maailma silmas pidades alamkeskklass alates palgast 2000 eurot bruto. Ja mõni rida allpool: „Ainus lahendus Eestis on astmeline tulumaks.”

Armastatud kirjanik on oma loominguga lugejaid lummanud juba 40 aastat. Vähem või rohkem grotesksel moel, ükskõikseks pole Mutt loodetavasti kedagi jätnud. Sama on tema arvamuslugudega. Universumi seisukohalt pole lahti midagi, kui Ahto Lobjaka mõni lugu lugemata jääb, Mutist ei saa me aga üle ega ümber.

Viimaseks piisaks kannatuste karikas oli kirjaniku jaoks uus ebamoraalne maksusüsteem, kus küll 400 000 maksumaksjat võidavad, aga 40 000 arvelt. „Miks pidi vaesust leevendama teiste poolvaeste arvel?” küsib Mutt. Meenutan, et poolvaesed on Muti hinnangul need, kelle kuu sissetulek on alla 2000 euro. Sellest summast alates võinuks end täisväärtuslikuna tunda, paraku valitsus lahjendab Kolla Kobla maitsvat rokka. Ja Mutt on kindel, et meie tulevik rahvusriigina on otseselt seotud meie vaesuse määraga.

Mu meel oli täitsa mõru. Kas olukord on tõesti hull? Õhtul läksin vaatama äsja esilinastunud Kiur Aarma ja Raimo Jõeranna dokumentaalfilmi „Rodeo”, mis kirjeldab paraja eneseirooniaga ühe kaasaegse riigi loomislugu. Lugu noortest idealistidest, kes kunagise USA asepresidendi AL Gore´i sõnul eksportisid maailmale lootust. Teadsin muidugi, et „Rodeo” peategelasteks on ka poliitikapoisid Mihkel Muti kultusromaanist „Rahvusvaheline mees”.

Needsamad, kes sõid romaanis söögiseepi nagu kõik riigi alamad, alates hulkuvate koerte püüdjast. Kes ei teadnud, kui pikaks kujuneb üleminekuaeg, „mille jooksul tuleb jätta unistused heeringaželeest ja piimas leotatud õuntest.” Kui uskuda kolumnist Mutti, siis ootamatult pikaks - veerandsada aastat on möödas, aga vaid vähestel terendab väljavaade süüa kartulikoorte asemel päriskartulit.

Kas olukord on tõesti nii hull?

Filmi lõpus antakse teada, mis sai neist tollal uskumatult noortest meestest. kes mängisid Mart Laari esimeses valitsuses „kuulmise järgi ja kes võtsid pensionäridelt kõik aastakümnetega kogutu ära.”

Neil on hästi läinud, mis siin imestada.

Vahemärkusena: praegune valitsus on selles mõttes parem, tegusatelt pensionäridelt ta kõike ära ei võta, aga loomulikult ka korralikult elada ei lase.

Rahulolematu filmivaatajal võib harja punaseks ajada hoopis teine tekst enne lõputiitreid: „Vene väed lahkusid. Eesti rahvas ei lahkunud poliitikast ja on ikka veel teel tõotatud maale.” Nojaa, aga kui uskuda sama päeva Mihkel Mutti, siis „kord tuleb aeg, mil „vabaduse lapsed” hakkavad ise pensioniikka jõudma, ja siis pole enam nalja.”

Ühesõnaga: mõneti kahetised tunded valitsesid mind sellel teisipäeval. 10 eurot, mis meile 1992. aastal vahetati, tundus tollal kõva raha, nüüd on 200 korda suurem summa miinimum äraelamiseks. Kust me tuleme ja kus oleme? Mihkel Mutt on olnud lisaks muule positiivsele ka agar ajalootalletaja. Mõtlesin kinost lahkudes tema kahele viimasele romaanile, „Kooparahvas läheb ajalukku” ja „Eesti ümberlõikaja”.

Kooparahvas on ammu läinud ajalukku, aga nende mantlipärijad pusserdavad KuKu klubis rõõmsalt edasi. Muidugi pole see mingi täisväärtuslik elu, aga kas nad isegi eufoorias olles üldse suudavad unistada suurelt ja mõelda kaks korda suurema kirjanikupalga peale kui praegu saab Mihkel Mutt? Kahtlustan, et ei suuda, vaid piirduvad Kulkale järjekordse toetusavalduse esitamisega.

Aga mis oleks ikkagi alternatiiv astmelisele tulumaksule?

„Eesti ümberlõikajas” Mihkel Mutt minu meelest natukene naeruvääristab eestlaste püüdlusi saada lõpuks ometi eurooplasteks ja pääseda sealsete meepottide juures. Võtame kas või selle Alam-Kolkaküla Euroopa asjade komisjoni. Vähem kui aasta tagasi, mil vestlesime ühe Saaremaa lehe tarbeks, vaidles kirjanik mulle vastu: „Ma ei naeruväärista. Ma näen küll kõiki asju groteskselt, irooniaga, aga mu süda jääb Alam-Kolkakülla.”

Pole plaanis Alam-Kolka elanikele liiga teha, aga minu meelest on nad unistuste nimel olema Euroopa isandate eest varmad toapoisid. Aga see on minu isiklik arvamus.

Sellest pole palju aega möödas, kui oli kombeks väita, et raha ei ole elus peamine, et täisväärtusliku elu saab elada ka paksu tengelpungata.