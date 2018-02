Iga kuues laps maailmas elab sõja- või konfliktipiirkonnas, teatas sõltumatu rahvusvaheline lastekaitseorganisatsioon Save the Children (Päästke Lapsed) Münchenis täna algava julgeolekukonverentsi eel.

See tähendab, et 357 miljonit last elab äärmiselt kehvades oludes ja pidevalt eksisteerib oht surma saada. Võrreldes 1990. aastate algusega on sõjaohus elavate laste arv kasvanud 75%, rõhutab Save the Children.

Lapsed Süürias Douma linnas. Pilt on tehtud 11. veebruaril. (Reuters/Scanpix)

Halvim on olukord Lähis-Idas ja Aafrikas. Seal elab koguni kaks igast viiest lapsest konfliktipiirkondades.