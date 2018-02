Ohvriterohkeid tulistamisi on olnud ka väljaspool koole – tänavu 12. Tänavu on USAs 30 massitulistamises tapetud 58 inimest, vahendab päevaleht Neue Zürcher Zeitung.

Tõepoolest, kolmapäeval Florida osariigis Parklandis Marjory Stoneman Douglase keskkoolis korraldatud veresaun on tänavu juba 18. koolitulistamine USAs. Alates 2013. aastast on seal teada antud koguni 291 koolitulistamisjuhtumist.

Cruz tulistas poolautomaatrelvast AR-15. Surma sai esialgsetel andmetel 17 inimest. Haavatuid on 20, neist kolme seisund on kriitiline. Üks surmasaanutest on kooli jalgpallitreener, kes üritas õpilasi kaitsta. Pärast tulistamist lahkus noormees koolist. Politseinikud tabasid ta tund aega hiljem Coral Springsist. Cruz vastupanu ei osutanud.

Teada on, et Cruz visati eelmisel aastal käitumisprobleemide tõttu koolist välja. Endiste kaasõpilaste sõnul on ta eraklik noormees, kes teistega eriti ei suhelnud. Samas on ta omamoodi relvanarr, kes poseeris sotsiaalmeedias relvadega ja muu hulgas kirjutas, et soovib oma relvast inimesi tulistada ja neid tappa. Cruz oli seotud ka kooli noorte reservohvitseride treeningprogrammiga, kus ta võitis 2016. aastal palju auhindu. USA meedia andmetel on Nikolas Cruz üksi elav orb, esmalt suri tema kasuisa ja mullu novembris ka kasuema.

USA president Donald Trump reageeris uuele veresaunale sarnaselt varasematega. Ta teatas Twitteri vahendusel, et palvetab ohvrite eest.

Poolautomaatrelv AR-15. (AFP/Scanpix)

Poolautomaatrelv AR-15 – massimõrvarite parim sõber

Florida keskkoolis 17 inimest tapnud Nikolas Gruz kasutas poolautomaatrelva AR-15, mis paistab silma oma kurva kuulsusega. Nimelt kasutavad USAs seda need, kes soovivad surnuks tulistada võimalikult palju inimesi.

Põhiseaduse järgi on Ameerika Ühendriikide kodanikul õigus omada ja kanda tulirelva. Ja ameeriklased kasutavad seda õigust usinalt. Kodudes hoitakse umbes 300 miljonit tulirelva. See number jääb vaid veidi alla rahvaarvule. USAs elab 323 miljonit inimest.

Elanike käes olevast 300 miljonist tulirelvast on meedia andmetel 3,8–5 miljonit poolautomaatrelvad AR-15, mida saab legaalselt osta paljudes osariikides. Need on suhteliselt sarnased automaadiga M16, mida relvatootja Colt müüb sõjaväelastele. AR-15 on aga mõeldud tsiviilelanikele.

„Floridas on 19aastasel tõenäoliselt keerulisem osta õlut kui niisugust relva,“ ütles juuraprofessor ja relvavastane Richard W. Painter. Tõepoolest relva AR-15 tohib osata 18aastaselt, õlu ja püstoleid aga alles 21aastaselt. Relva ostis Cruz eelmisel aastal. Eelnevalt läbis ta ka vajaliku taustakontrolli.

Kui M16 tulistab nii automaattulerežiimis kui ka üksiklaskudega, siis AR-15 ainult üksiklaskudega. See tähendab, et iga uus lask vajab päästikule vajutamist. Sellegi poolest suudab kogenud laskja 30 padruniga salve tühjaks tulistada vaid viie sekundiga.