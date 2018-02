Brexiti kõnelustel on praegu tähelepanu keskmes Euroopa Liidu ühisturg ja tolliliit, millest lahkumist kuulutas peaminister Theresa May juba aasta eest. Asi sai tookord justnagu selgeks. Miks siis sellest nii palju räägitakse?

Esiteks puudutab see Põhja-Iirimaad, kus asub riigi ainuke maismaa-riigipiir. See on aastaid töötanud sarnaselt Eesti-Läti piiriga ja keegi ei taha sinna tekitada uusi piiripunkte. Möödunud nädalal Londonit külastanud Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier tuletas aga sealsetele poliitikutele meelde, et tolliliidust väljaastumisega kaasneb paratamatult piirikontroll.

Põhja-Iirimaa olukorra teeb keerulisemaks ka sealne poliitiline olukord. Üleeile teatas Arlene Foster, demokraatlike unionistide (DUP, Democratic Unionist Party) liider, et pärast kuudepikkusi läbirääkimisi teise valimised võitnud partei, Sinn Feiniga, ei ole mingeid väljavaateid poliitilise kokkuleppe saavutamiseks. See tähendab, et piirkond on endiselt ilma uue autonoomse valitsuseta. Sinn Fein nõuab iiri keelele õigusi, millega DUP kuidagi ei nõustu. Samas püsib keskvalitsus Londonis just tänu DUPi toetusele. Ei tohi ka unustada, et mitu poliitikut, nende hulgas endine peaminister Tony Blair, on hoiatanud, et uue piirikontrolli sisseseadmine võib mõjuda halvasti piirkonna rahuprotsessile.

Ühisturust ja tolliliidust on eriti huvitatud ettevõtjad. Ent nii nagu terve riik on Brexiti teemal lõhenenud, nii ka sellel teemal. Eile avaldati leiborist Ed Ballsi juhitud uurimus, milles üritati seda lõhet mõõta. Küsitleti 80 väikest ja keskmist ettevõtet ja enamik tahaks jääda tolliliitu, mis lihtsustab kaupade liikumist. On aga teisigi uurimusi. Valitsuse uurimuse kohaselt, mida küll ei avaldatud, vaid lekitati, järgneb Euroopa Liidust lahkumisele suur majanduskahju (2–8%, olenevalt läbirääkimiste tulemustest) ja eriti kannatada saavad Kirde-Inglismaa ja Põhja-Iirimaa. Brexiti pooldajad selliseid uurimusi ei usu, sest majandusennustused pole varemgi täide läinud. Fakt on aga see, et eurotsooni mullune majanduskasv oli 2,7%, samas kui Suurbritannias oli see vaid 1,5%.