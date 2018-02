Eile päeval hakkas Stockmannis viiendal korrusel tööle tuletõrjesignaal, mis sundis kõik kaubamaja külastajad väljuma. Samal ajal oli Stockmannis ka tuntud muusik Erich Krieger. Mees räägib, et kui tal mahti on, üritab ta teha iga päev ühe heateo. Tol päeval Stockmannis avanes tal võimalus aidata koguni kaht prouat aidata: „Ühel proual oli parkimisauto pilet kadunud. Rase naisterahvas ei pääsenud aga lifti!“ „Enne Stockmanni tulekut olin parajasti Euro parklas. Varasemalt oli EuroParkil kampaania, millest minagi osa võtsin, ent olin selle sootuks unustanud. Kui ma enda auto juurde läksin, ootasid mind seal inimesed ja ehmatusega mõtlesin, et sain nüüd trahvi. Tuli aga välja, et ma sain hoopis imelise üllatuse ja kingituse osaliseks. Sain kingituseks helkuri, südame, käesoojendaja, boonuskaardi ja päeva otsa siis Europarklates tasuta parkimist. Kusjuures ka laulja Stig Rästa oli samuti kohal ning õnnitlesime seal kõiki,“ rõõmustas Erich! Stockmanni sisenedes polnud muusikul parkimisega probleeme ning tal oli nagunii tasuta parkimine, haaras ta sellegipoolest sissesõidukaardi: „Märkasin murelikku daami, kellel oli parkimispilet kaduma läinud, millele järgneb tavaliselt trahv. Otsustasin teda aidata. Tegin elementaarse ostu ja siis kinkisin enda kaardi prouale ning nõnda saigi daam autoparklast lahkuda!“

Kui Krieger soovis liftiga üles sõita märkas ta üht naisterahvast, kes oli viimaseid päevi rase: „Liftis oli juba palju rahvast. Kuna tol päeval liikusid need liftid eriti aeglaselt, otsustasin rasedat prouat aidata ja aitasin ta lifti sisse! Küll pööritati silmi, aga olgem üksteise vastu rohkem tolerantsemad. Sest midagi muud hullu ei olnud, rabelemist polnud, ainus mis võis olla, oli see, et ilmselt oli liftikaal lihtsalt ülekaalus. Sõitsin raseda naisterahvaga viienda korruseni ja vaatasin, et naine kenasti autoni jõuaks.“

Erich tõdeb, et üritab iga päev midagi head teha: „No ma olen võtnud omaks mõtte, et tahan iga päev midagi head teha, siis on süda ja meel rahul. Suurem osa autojuhte meie seast lähevad närvi kui foorituli läheb sõites punaseks. Mina ütleks, et rõõmustage just rohkem, kui foorituuli on punane. Punane foorituli annab teile aega ennast sättida või läbi seedida päeva mõtteid ja tegusid. Punane tuli annab aega mõtlemiseks! Ärritumine punase tule üle ei säästa teie närve. Sõitke rahulikult ning ärge kiruge Eesti liiklust.“