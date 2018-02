Õhtuleht avaldab Eesti 100 sünnipäeva puhul videote seeria, kus tuntud ja armastatud eestimaalased edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige rahvuslikumat mälestust.

Näitleja Andres Dvinjaninovi kindel soov on see, et mitte ükski eestlane ei peaks enam kunagi mõtlema seda, mida tema mõtles mitukümmend aastat – "millal me jälle vabaks saame?" Vaata Dvinjaninovi täispikka mõtisklust videost!