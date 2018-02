„Eks ma olen ikka olnud sünnipäevadel varem ka laval, seda tuleb lavainimesena ette. Aga seekord oli kuidagi järjest, et mul oli öö varem veel Black Velvetiga Pärnus kontsert,” ütleb pühapäeval oma 41. sünnipäeva pidanud Lauri Liiv, kes veetis sünnipäeva laval, mängides etenduses „Hüljatud”.

„Siis sain mõned tunnid magada, tulin Tallinnasse etendust andma ja pärast oli veel sünnipäevapidu,” räägib Lauri, kuidas tema tähtis päev möödus.

Kuigi pikk ja tegus, oli päev Lauri sõnul ikkagi tore, sest õhtuse „Hüljatute” etenduse ajal oli saalis suur hulk sõpru, tuttavaid ja austajaid, mille tõttu oli ka lillesülem suurem kui tavaliselt. Pärast etendust oli Lauril ka pidu. „See oli ikka lähemate sõpradega pidu, et ei olnud mingisugust suurt või olulist numbrit see aasta,” tõdeb Lauri, et tähistamine see aasta väga suureks ei kujunenud.

Lauri Facebooki lehel on sünnipäevapeost üleval ka foto, kus lisaks külalistele on koha sisse võtnud elusuuruses papist Laurid, kes pärinevad saate „Su nägu kõlab tuttavalt” aegadest. „Ega nad mul elutoas tegelikult ei seisa, sõbrad tassisid need alla elutuppa ja tahtsid nendega foto teha,” ütleb Lauri, et just sõpruskond leidis, et need peaksid osa grupifotost olema.

Küsides Laurilt, kas ta sai kingituseks ka midagi eriti ägedat, puhkeb mees naerma. „Jah, kõikide teiste ägedate kingituste hulgast kingiti mulle vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi pilt. Mulle on Kersti Kaljulaid persoonina väga sümpaatne. Selle pildi panin ma lillede vahele lauale,” on Lauri õnnelik, et ka temal nüüd oma president kodus olemas on.