Ettevõtete sõiduautode erakasutuse maksustamine muutus ettevõtjate jaoks võrreldes seni kehtinud korraga lihtsamaks. Enam ei ole vaja esitada maksu- ja tolliametile sõiduauto kasutamise andmeid. Piisab ettevõtte otsusest, kas sõiduauto erakasutus on lubatud või mitte ning erisoodustuse maksustamine toimub juba vastavalt auto võimsusele.

Erisoodustuse summa on leitav lihtsa korrutustehtega: kilovati hind x kilovattide arv. Kilovati hinnaks on 1,96 eurot, üle 5 aasta vanuse sõiduauto puhul 1,47 eurot. See tähendab, et võrreldes senise korraga muutub alla 130-kilovatiste ettevõtetele kuuluvate sõiduautode erakasutuses kasutamine odavamaks ning üle 130-kilovatiste sõiduautode erakasutuselt tekkiv erisoodustus muutub kallimaks.

Kui ettevõte endale kuuluvat sõiduautot erakasutuses kasutada ei luba ehk sellega tehakse vaid töösõite, tuleb selle kohta teha märge maanteeameti liiklusregistris. Kui vastavat märget liiklusregistrisse tehtud pole, eeldatakse, et autot saab kasutada erasõitudeks ja sel juhul tuleb tasuda ka maksud erisoodustuselt.

Ent millest siis massiline omanikuvahetus?

Võib eeldada, et need ettevõtjad ei maksnudki varem firmaauto erasõitude eest erisoodustust. Kuna vahelejäämise tõenäosus uue süsteemiga suureneb, ei julgeta enam firmaautot kuritarvitada.