Õnneks läks see isik Marist palju kaugemale istuma. Tükk hakkas pihta, kui Mari tundis taas, et kellegi ihulõhnad ei lase laval toimuvat naudinguga jälgida.

„Mõtled, et lähed ja oled vahelduseks kultuurne, kuid teiste külastajate järel saali minnes tunned, et tahaks põgeneda. Miks? Sest higihais on lihtsalt tappev!“ kirjeldab kogemusest häiritud 38-aastane Mari.

„Ma olen viisakas inimene ega hakka ju võõrast inimest avalikult häbistama. Siiski häirib mind küsimus, et miks see nii on,“ kirjeldab naine ja lisab: „Üldse on see asi käest ära läinud meie ühiskonnas. Lähed toidupoodi, kuid ka seal ajab sind inimestest leviv higihais igas vaheletis taga.“

„Ma võiks veel mõista ehk töömehi, kes tulnud tööriietes kiirelt lõunat võtma või teel koju, aga ei! Noored emad, noored ja kenad mehed – isegi viimase peal riides tibid! Kas pesemine pole enam moes? Kas oleme minetanud oskuse enda eest hoolitseda?“ loodab Mari, et mõni inimene ehk tema pahameelest innustust leides ka seebi ja vee kasutusse võtab.