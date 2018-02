Tartu mänguasjamuuseum paneb reedel avatavale näitusele välja lelud, millega eesti lapsed on saja aasta jooksul mänginud – alates 1918. aasta portselannukust kuni moodsa aja normiks saanud nutitelefonini.

„Näitusele „Täna mängime sajaga“ jõuavad mõned asjad, mida me ei ole jõudnud oma publikule veel näidata,“ ütleb mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnits. „Näiteks 1953. aastal meisterdatud unikaalne pedaalidega sõitev puust ja vineerist mänguauto.“

VINEERIST; AGA SÕITEV: Marge Pärnits näitab 1953. aastal puidust ja vineerist meisterdatud pedaalidega mänguautot. (Aldo Luud)

Näitus moodustab omamoodi ajarännaku, mida võib alustada tänapäevast ja jõuda välja Eesti Vabariigi algusaastani või siis vastupidi, täpselt nagu soovi on. Alates kauge mineviku tagasihoidlikest pabernukkudest ja puupulkadest kuni mulluse müügihiti spinnerini välja. Iga aasta juurde on asetatud just seda ajastut iseloomustav lelu ja eelistatud on Eestis valmistatud kannid.