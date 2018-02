Pärast võimupartei Aafrika Rahvuskongress (ANC) poolt survestatud Jacob Zuma tagasiastumist saab Lõuna-Aafrika Vabariigi uueks presidendiks Cyril Ramaphosa.

Et Ramaphosa täitis varem asepresidendi kohust, sai temast nüüd automaatselt riigipea, vahendab BBC.

Zuma teatas kolmapäevases telepöördumises, et astub tagasi, kuid pole siiski nõus partei otsusega. Ekspresident seisab silmitsi mitme korruptsioonisüüdistustega, kuid väidab jätkuvalt, et ta pole midagi valesti teinud.

Jacob Zumateatab telepöördumises, et astub ametist tagasi (AFP/Scanpix)

Varasemalt on öeldud, et Ramaphosa pani silma presidendipositsioonile juba aastal 1994, mil ANC võimule sai. Kuulu järgi olnud Ramaphosa pahane Nelson Mandela peale, kes teda omal ajal enda mantlipärijaks ei teinud. Trotsi tõttu jättis ta mõneks ajaks poliitika ning suundus ärisse.

Nüüd, kui Ramaphosa unististus on viimaks täitunud, on ta keerukate aegade tõttu üsnagi raskes situatsioonis - tööpuudus noorte hulgas ulatub peaaegu 40%-ni. Varem on Ramaphosa öelnud, et tema prioriteediks on Lõuna-Aafrika majanduse elavdamine.

Mitmed meediaväljaanded on Jacob Zuma ametist lahkumist nimetanud LAVi-ühe ajastu lõpuks.