Seda eriti arvestades, et tuhandeaastase ajalooga Leedus on 16. veebruar, kui sada aastat tagasi vabariik välja kuulutati, erinevalt meie 24. veebruarist teisejärguline püha.

"Vabariigi aastapäevale riigijuhte kutsutud ei ole, välisriike esindab traditsiooniliselt siinne diplomaatiline korpus. Aastapäevale ei ole neid [riigijuhte] kunagi kutsutud, see on alati olnud rohkem meie oma inimestele suunatud," ütles Aasmäe. "Aga suur pidu külalistega väljastpoolt Eestit tuleb ka," rahustas ta.

President Kaljulaid osaleb sel nädalal Münchenis toimuval välis- ja julgeolekupoliitika konverentsil ning Leedu 100. aastapäeva üritustel Vilniuses.

Reedel on Eesti riigipea Leedu 100. aastapäeva sündmusel Vilniuses, kus osaleb Balti riikide lippude heiskamise tseremoonial, jumalateenistusel Vilniuse katedraalis ja Leedu presidendi Dalia Grybauskaitė lõunasöögil. Õhtul siirdub president Kaljulaid tagasi Münchenisse, riigipea naaseb Eestisse pühapäeva õhtul.

JÄLLE LEEDU VARJUS: presidendid Kersti Kaljulaid, Raimonds Vējonis ja Dalia Grybauskaitė. (Reuters/Scanpix)

Pole oluline rahvuspüha, aga siiski...

Leedulaste jaoks on märksa olulisem 11. märts, mil kuulutati välja taasiseseisvus ning Moskva hilisem jõuline sekkumine päädis 14 inimohvriga. Ja 6. juulil peetav kuningas Mindaugase kroonimispäev. Leedu tähtsaimad – 1000. aasta pidustused peeti juba aastal 2009.

Leedu president Dalia Grybauskaitė ütles usutluses kohalikule rahvusringhäälingule, et on uhke, sest riigi taastamise deklaratsiooni päeval (16. veebruaril) osaleb nii palju kõrgeid külalisi, kuid eelkõige on see kogu rahva püha.

Tema sõnul said vabariigi sajandale juubelile kutsutud Leedu parimad sõbrad ja naabrid - kokku 11 delegatsiooni ja 9 presidenti, teiste seas ka meie president Kersti Kaljulaid. Aukülalistena saabuvad Vilniusesse Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk ning Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Veel on kohal Läti, Poola, Soome, Saksamaa, Islandi, Ukraina, Gruusia presidendid ja Rootsi kuningakoja esindaja. Rooma paavst ja Prantsusmaa president saabuvad Leetu hiljem.

President rõhutas, et kasutab kõrgete külaliste saabumist aruteluks. "Me kasutame võimalust ja tõstatame arutluseks Leedule väga suurt tähtsust omavad küsimused," ütles Grybauskaitė ja tõi eriliselt välja, et pühendab oma ajaloolise liitlase Poola presidendile Andrzej Duda kogu järgneva, laupäevase päeva.