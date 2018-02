Briti vutikuulsuse Wayne Rooney abikaasa Coleen tõi oma mehe järjekordse seksiskandaali järel ilmale neljanda lapse, ehkki abielu oli ähvardanud puruneda.

31aastane Coleen teatas Twitteris, et nad otsustasid pisipojale nimeks panna Cass Mac. Kodus ootavad vastset ilmakodanikku suured vennad Kai (8), Klay (4) ja Kit (2).

So Happy to welcome our Baby Boy .... Cass Mac Rooney into the world weighing a healthy 8lb 10oz. He is beautiful 💙