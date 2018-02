Täna õhtul jõudis ekraanile menuka nostalgilise komöödiasarja „ENSV“ sajas osa, kus tegi kaasa ka Eesti teatri grand old lady Ita Ever. Juubeliosa kandis pealkirja „Ümmargune nummer“. Feliks Kargu kehastatud Aadut ootas ees 80. sünnipäev, mille kohta Aadu ise ütles, et ei tahaks seda vanust niimoodi rõhutada ja võiks selle kohta lihtsalt öelda „ümmargune nummer“. Aadu kohtus kohvikus oma lapselapse Pillega, kes uuris, kuidas vanaisa suurt juubelit tähistada võiks, kui kohvikusse tuli Aadu uus pruut, kellega lapselast möödaminnes ka tutvustati. Pille muidugi kandis oma emale kohe ette, et Aadu elus on armastus.

Kui Aadu väimees ütles, et tal on hea meel, et Aadu ka oma eas veel täie mehe eest väljas on, teatas Aadu, et on mees parimais aastais!

Juubeli puhul kaeti Aadu auks kena sünnipäevalaud ning mees esitles sünnipäevapeol perekonnale ka oma uut kallimat. Enne pidu hoiatas mees tütart ja tütretütart, et kui ta hakkab pidulauas rääkima admiral Pitkast või vabadussõjast, ei tohi hakata rumalusi küsimusi esitama. Aadu ütles seepeale, et ei valeta oma elu kohta, vaid ilustab pisut tõde, sest uus kallim on selline daam, kelle puhul ta on valmis musta valgeks rääkima. Sünnipäevalauas uuriti muidugi, kuidas Meeta ja Aadu omavahel üldse kokku saavad ja selgus, et Eesti vabariigi kodanike komiteede registreerimisel. Selgus, et Metal on oma kadunud mehega kolm poega. Aadu tütar ja lapselaps olid Meetast vaimustuses.