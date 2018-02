„Tegemist ei ole ühegi korraldava organisatsiooni töötaja ega muul kujul palgalise inimesega. Tema minevik, mille eest teda on kriminaalkorras karistatud ja ta on vanglas istunud, ei sea talle piiranguid sellises kultuuritegevuses vabatahtlikuna osalemisel. Leiame, et pärast vanglast vabanemist on inimeste taasühiskonnastamine ja sotsiaalne rehabilitatsioon väga olulised ning tema mineviku väljatoomine olukorras, kus ta viib ühe ürituse raames läbi ühte tegevust, ei ole asjakohane,“ ütles Pertšjonok.